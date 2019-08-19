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Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова спасла собаку, привязанную хозяином к движущейся машине

Бывшая солистка музыкального коллектива «Блестящие», а ныне ведущая прославленной телестройки «Дом-2» Ольга Орлова в очередной раз спасла четвероногого друга человека от жестокого хозяина. В личном микроблоге 41-летняя телезнаменитость разместила видеозапись, на которой живодер-водитель привязал собаку к движущемуся транспортному средству.
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова спасла собаку, привязанную хозяином к движущейся машине

Происшествие произошло 17 августа текущего года на Киевском шоссе российской столицы – хозяин привязал к движущейся машине свою собаку породы алабай. Четвероногому другу пришлось бежать за автомобилем на той скорости, с которой двигалась машина, что в итоге привело к тому, что несчастное животное попросту свалилось на дорогу от бессилия.

К слову, как сообщается, водители, которые стали свидетелями этого инцидента, не только сняли все происходящее на телефон, но и пытались отвязать собаку от автомобиля. Однако живодер-водитель вел себя крайне ненормально. В конечном счете, очевидцам ничего другого не оставалось, как обратиться за помощью.

Зачинщиком «спасательной операции» стала телеведущая «Дома-2» Ольга Орлова, которая опубликовала эту шокирующую видеозапись у себя на страничке в Instagram. Под роликом певица обратилась к неравнодушным подписчикам, которых попросила подать этому несчастному животному любую руку помощи.

Нужно сказать, что спустя несколько часов Орлова добавила в личный микроблог еще одно видео, под которым сообщила фолловерам, что им все-таки удалось забрать собаку у живодера-водителя, и теперь она находится в надежных руках.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:13

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