Елена Валюшкина объяснила свою любовь к матерным высказываниям

56-летняя Елена Валюшкина всегда была острой в своих высказываниях и имеет славу скандальной артистки. В своей новой публикации в Instagram с косметологической маской на лице она призналась, что не собирается избавляться от нецензурных слов в своем лексиконе., - заявила актриса. Знаменитость попросила не учить её, когда не просят, проще относиться к жизни и быть добрее.Сейчас звезда «Горько!» пробует себя еще и в роли ведущей. На телеканале «Домашний» она ведёт «Сдается! С ремонтом», а на «Россия 1» участвует в передаче «С новым домом». Создатели проектов уверяют, что причиной этого являются не только актерский талант Валюшкиной, но и дизайнерско-художественные способности.