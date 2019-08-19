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Tesla запустила в Америке сервис по аренде солнечных панелей

Компания Tesla запустила в Америке сервис по аренде солнечных батарей. Всего за 50 долларов в месяц житель США сможет установить на крыше своего дома необходимое оборудование, а также не волноваться на счет его ремонта и обслуживания.
Tesla запустила в Америке сервис по аренде солнечных панелей

Многим подобные условия могут показаться невозможными, но данная новость была опубликована на официальном сайте компании Tesla. Сервис называется Rent Solar и в настоящий момент доступен только в некоторых штатах Америки: Аризоне, Коннектикуте, Нью-Джерси, Калифорнии, Массачусетсе и Нью-Мексико. В будущем планируется расширение этого списка.

Всего за 50 долларов в месяц житель США сможет арендовать солнечные панели у компании Tesla. Примечательно, что в эту сумму входит абсолютно все: доставка, установка, настройка и последующее обслуживание с возможным ремонтом. Единственное требование заключается в том, что если владелец дома захочет снять батареи со своей крыши, ему понадобится заплатить за это 1,5 тысячи долларов.

Американцам Tesla предложит 3 вида солнечных панелей: на 3,8, 7,6 и 11,4 кВт. Илон Маск заявил, что среднестатистическому жителю штатов, в которых сейчас доступен сервис Rent Solar, данное предложение поможет экономить до 500 долларов в месяц. Особенно это касается тех регионов, где стоимость электроэнергии выше обычной. Также уже в 2020 году Tesla планирует начать продавать собственные солнечные панели в Европе.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:19

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