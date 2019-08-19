Альбина Джанабаева поделилась впечатлениями от отпуска с Валерием Меладзе и детьми

Артистка часто делилась кадрами из отпуска в личном микроблоге, благодаря чему поклонникам удалось увидеть старшего сына звезды, который не любит публичность. Неоднократно Джанабаева охотно выставляла напоказ фигуру в купальнике, а также показывала совместные снимки с супругом Валерием Меладзе. Накануне звезда отметила, что отпуск приблизился к концу, и она готова к работе. В этом году ей удалось провести время на юге Франции, а также побывать в Испании со всей семьей. Исполнительница считает, что отдых с детьми всегда выдается особенным.Джанабаева призналась, что приобрела во время отпуска легкий бронзовый загар, а также несколько лишних кг. Однако звезда пообещала похудеть, и начнет она с понедельника.