Игорь Николаев уехал на гастроли без обручального кольца на руке

Игорь Николаев вновь отправился на гастроли и заявил: «Снова дорога, снова гастроли…». Музыкант выбрал для себя обычное купе-бизнес класса и решил показать подписчикам в Instagram, какой ему выдали «сухпаек». При этом больше всего поклонников композитора удивили другие вещи. Многие из них были поражены, что артист подобного уровня в качестве транспорта выбирает не самолет, а поезд.При этом, больше всего внимания поклонники Игоря Николаева уделили его правой руке, ведь на ней не оказалось обручального кольца. Многие сразу начали волноваться за отношения композитора с Юлией Проскуряковой. Некоторые подписчики попытались объяснить данную ситуацию простой предосторожностью, ведь артист мог снять украшение, боясь потерять его в поездке.Как оказалось, все намного проще. Внимательные поклонники Игоря Николаева отметили, что музыкант уже давно не носит свое обручальное кольцо, поэтому не стоит придавать этому большого значения. Они предположили, что у него могут быть свои причины, объясняющие отсутствие обручального кольца на его руке.