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Игорь Николаев уехал на гастроли без обручального кольца на руке

Известный российский музыкант и композитор Игорь Николаев уехал на очередные гастроли. Об этом артист рассказал в Instagram и сопроводил обновление снимком из поезда, на нем знаменитость запечатлен без обручального кольца на правой руке.
Игорь Николаев уехал на гастроли без обручального кольца на руке

Игорь Николаев вновь отправился на гастроли и заявил: «Снова дорога, снова гастроли…». Музыкант выбрал для себя обычное купе-бизнес класса и решил показать подписчикам в Instagram, какой ему выдали «сухпаек». При этом больше всего поклонников композитора удивили другие вещи. Многие из них были поражены, что артист подобного уровня в качестве транспорта выбирает не самолет, а поезд.

При этом, больше всего внимания поклонники Игоря Николаева уделили его правой руке, ведь на ней не оказалось обручального кольца. Многие сразу начали волноваться за отношения композитора с Юлией Проскуряковой. Некоторые подписчики попытались объяснить данную ситуацию простой предосторожностью, ведь артист мог снять украшение, боясь потерять его в поездке.

Как оказалось, все намного проще. Внимательные поклонники Игоря Николаева отметили, что музыкант уже давно не носит свое обручальное кольцо, поэтому не стоит придавать этому большого значения. Они предположили, что у него могут быть свои причины, объясняющие отсутствие обручального кольца на его руке.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 09:27

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