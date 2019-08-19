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Ксения Собчак: «Умею вести себя нормально, но это скучно»

Скандально известная журналистка и бывшая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ксения Собчак решила объяснить свои бунтарские поступки. По словам экс-избранницы 46-летнего актера и кинорежиссера Максима Виторгана, ей хочется выделяться от общей массы, ведь быть нормальной очень скучно.
Ксения Собчак: «Умею вести себя нормально, но это скучно»

На днях Ксения Собчак разместила в личном микроблоге фотографию, которой «заставила» интернет-пользователей приглядеться к своей груди. А все из-за майки телесного цвета звезды «Дома-2», которая создавала иллюзию оголенности. Фанатам светской дамы показалось, что их любимица решила обнажиться для свежего снимка, так как хорошо проводит время на белоснежной яхте в компании нового возлюбленного Константина Богомолова.

За день до этого Собчак «передавала привет» своей давней приятельнице Анастасии Волочковой, изобразив на том самом судне балерину. Считанные часы назад Ксения опубликовала у себя на страничке в Instagram кадр, под которым поспешила объяснить свое поведение.

«…Умею вести себя нормально. Но как же это скучно», - подчеркнула экс-супруга Максима Виторгана.

По мнению Собчак, правильное поведение, правильная еда, правильная речь и действия не приведут ни к чему хорошему, ведь человек попросту «скукожится» и уснет. Ксения даже привела в пример один из явно неправильных поступков, который уж точно сложно назвать благоразумным.

К слову, спустя несколько минут Собчак добавила свой пост и в комментариях под ним указала на то, что никто и никому ничего не должен, а также отметила, что ее пример является иронией.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 08:51

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