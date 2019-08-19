Елена Бирюкова готовится к свадьбе с гражданским мужем Ильей Хорошиловым

Елена Бирюкова живет в гражданском союзе с ювелиром Ильей Хорошиловым уже почти 11 лет, но лишь сейчас пара намерена сыграть свадьбу. Два года назад актрисе сделали предложение в эфире одной из передач. Однако влюбленные не смогли найти свободное время для церемонии бракосочетания. Лишь недавно пара смогла подать заявление, и 27 августа они в официальном порядке зарегистрируют свой брак. Как передает StarHit, на торжестве будут только самые близкие в количестве 20-25 человек. Дочь Елены Бирюковой от предыдущего возлюбленного помогает в организации мероприятия, а также дает советы при выборе платья.Для Бирюковой этот брак станет третьим, поэтому она намеревается отметить ее скромно. После ЗАГСа пара планирует поехать в ресторан, а в медовый месяц уже законные супруги должны отправиться несколько позже. На данный момент у актрисы нет возможности уехать по причине съемок.