Екатерина Климова опубликовала видео поющей дочери

Актриса воспитывает четверых детей и часто делится в Instagram снимками с семьей. Накануне она опубликовала видео поющей дочери Беллы, которая, стоя на стульчике, исполнила песню «Идёт солдат по городу». Публикация собрала более ста тысяч просмотров и много восторженных комментариев. «Молодец! Такую длинную песню выучила», «Прелесть. Выступает народная артистка России Белла Месхи», - написали подписчики. Несколько дней назад Климова публиковала фото старшей дочери Елизаветы. В Сети подметили, что она как «две капли воды» с мамой.В этом году стало известно о разводе актрисы с Гелой Месхи после четырёх лет брака. В изданиях сообщают, что избранник был младше Климовой на 8 лет, и, возможно, это стало причиной расторжения звёздного брака.