В Усть-Ордынском в ДТП погибли две женщины





ДТП случилось 19 августа в 20:30 по местному времени. Водитель Toyota Caldina решил предпринять попытку обгона, однако не убедился, что она является безопасной. Выехав на полосу встречного движения, он столкнулся с отечественным автомобилем ВАЗ-21060, удар произошел лоб в лоб. В результате происшествия два пассажира, находившиеся в салоне последней машины, скончались на месте от полученных травм. Их личности уже установлены – это две женщины, им было 24 и 44 года. Повреждения получили и оба водителя, их доставили в больницу, подробности относительно их состояния не сообщаются.Сейчас на месте смертельного ДТП в Усть-Ордынском работают сотрудники иркутской ГИБДД и полиция. Они изучают место аварии, тормозные следы и опрашивают свидетелей. Уже проведено медицинское освидетельствование водителя иномарки Toyota Caldina и установлено, что в момент происшествия он находился в состоянии алкогольного опьянения. Проверка по факту смертельного ДТП продолжается, после ее завершения будет вынесено процессуальное решение.