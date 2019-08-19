Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в Италии

Раньше Ирине Аллегровой удавалось отправляться на отдых на два месяца, а при отсутствии гастролей она путешествует чаще. Артистка отдает предпочтение Италии, на одном из курортов которой у певицы имеется собственный особняк. Звезда часто приезжает в Тоскану, где катается на яхте, а однажды с ней произошел инцидент во время морской прогулки. Знаменитость забрела в частные владения, и ее остановили карабинеры, с которыми она пыталась объясниться при помощи далекого от идеала итальянского. Потом исполнительница попросила встречи с хозяином дома, а тот оказался русским и сразу узнал звезду.С тех пор Ирина Аллегрова пытается во время морских прогулок быть более осторожной. В путешествиях артистка предпочитает осматривать достопримечательности, как передает “Собеседник”, например, звезда побывала в известном доме Казановы.