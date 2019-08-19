АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в Италии

Во время отдыха на территории Италии Ирина Аллегрова случайно забрела на яхте в чужие владения. В новом интервью отечественная певица поделилась своими туристическими приключениями.

Раньше Ирине Аллегровой удавалось отправляться на отдых на два месяца, а при отсутствии гастролей она путешествует чаще. Артистка отдает предпочтение Италии, на одном из курортов которой у певицы имеется собственный особняк. Звезда часто приезжает в Тоскану, где катается на яхте, а однажды с ней произошел инцидент во время морской прогулки. Знаменитость забрела в частные владения, и ее остановили карабинеры, с которыми она пыталась объясниться при помощи далекого от идеала итальянского. Потом исполнительница попросила встречи с хозяином дома, а тот оказался русским и сразу узнал звезду.

С тех пор Ирина Аллегрова пытается во время морских прогулок быть более осторожной. В путешествиях артистка предпочитает осматривать достопримечательности, как передает “Собеседник”, например, звезда побывала в известном доме Казановы.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 08:17

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ведущая «Дома-2» Ольга Орлова спасла собаку, привязанную хозяином к движущейся…
Елена Бирюкова готовится к свадьбе с гражданским мужем Ильей…
Названы полезные свойства манго для…
Ксения Собчак: «Умею вести себя нормально, но это…
В Голландии создадут уникальный самолет с двумя…
Екатерина Климова опубликовала видео поющей…
В Усть-Ордынском в ДТП погибли две…
Мясо занимает почти треть расходов россиян на…
Ирина Аллегрова вспомнила, как потерялась во время отдыха в…
Эксперты рассказали о нюансах при выборе…
Озвучивший Симбу в фильме "Король Лев" 11-летний Давид Хиникадзе потратит гонорар на подарок…
Названы эксклюзивные автомобили ВАЗ, не попавшие в серийное…
Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале…
Оболочка MIUI 10 получила двухфакторную…
Дочери Анны Хилькевич любят машинки больше…
Тюнеры из США представили Porsche 911 Willy с уникальной…
Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют отпуск за…
Россияне назвали страны с самыми интересными…
Проект модульных смарт-часов Blocks…
63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в…
Врачи рассказали о простых упражнениях, помогающих при…
Названы любимые породы собак королевской…
Максим Галкин похвастался выращенными на огороде в Юрмале…
В Румынии представили прототип полноразмерной «летающей…
Эксперты назвали требующие смазки места в…
Полина Гагарина поздравила мать с днем рождения архивным…
Медики выделили главные признаки дефицита железа в…
В MediaMarkt обнаружены чехлы для смартфонов iPhone XR…
Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении…
Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при…
Стало известно, кому чеснок может…
Рэпер Snoop Dogg считает свое творчество…
Врачи рассказали о большой пользе зелени для…
Эмбер Херд предстала в образе «девушки из долины» среди виноградников в…
Эксперты составили рейтинг самых необычных бронеавтомобилей в…
Певица Нюша начала жаловаться на здоровье после многочисленных…
Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в…
Юлия Снигирь разместила снимок в готическом…
Xiaomi выпустит смартфон с камерой под…
Родители Юлии Началовой уехали из Москвы в…
Просмотреть все новости