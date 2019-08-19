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Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду

Росстат опубликовал данные относительно «продуктового» бюджета россиян в 2018 году. Оказалось, что в нем мясо занимает почти треть расходов на еду, на него ежемесячно жители РФ тратят около 1 тысячи 800 рублей.
Мясо занимает почти треть расходов россиян на еду

Согласно статистике Росстата, в 2018 году в среднем россиянин за месяц отдавал на еду чуть больше 6 тысяч рублей. В эту сумму не были включены затраты на алкоголь. Самая большая статья расходов – мясо. На него жители РФ тратили практически треть своего бюджета, отведенного на продукты – 29,9%. Аналитики отмечают, что повышение доли мяса связано с тем, что на российском рынке значительно вырос ассортимент данной продукции во всех ценовых сегментах. Также немаловажный аспект – это стабильность цен и постоянные акции в крупных сетях. Из-за последних свинину можно купить по цене 280 рублей, а мясо бройлера – за 120. Также аналитики считают, что в 2019 году не стоит ждать сокращения потребления мяса в России.

На второй строчке по расходам у россиян на еду расположились молоко и молочная продукция – около 1 тысячи рублей или 16,6%. Тройку замыкают хлебобулочные изделия – 880 рублей или 14,6%. На овощи жители РФ в среднем тратят 10,5%, а на картофель, который считается отдельно – 2,1%. Ягоды и фрукты обходятся россиянам в 9,6% их «продуктового» бюджета, а рыба – лишь в 7,2%. Немало денег они также тратят на сладости и сахар – 6,3%. Последние две строчки – это яйца и растительное масло, их показатели – 1,7% и 1,5% соответственно.

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Экономика
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:23

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