В Голландии создадут уникальный самолет с двумя крыльями
В Голландии разрабатывают уникальный самолет будущего. Идея создать воздушную машину с двумя хвостами принадлежит научным сотрудникам Делфтского университета.
Сконструирует самолет компания KLM при поддержке представителей ВУЗа. Модель называется Flying V, одной из ее особенностей является способность снизить лобовую поверхность машины при сбережении полезного объема, имеющегося у Airbus A350. Как надеются авторы проекта, подобное решение даст возможность экономить самолету 20% горючего, а экзотический тип фюзеляжа (два хвоста) позволит сделать времяпровождение пассажиров во время полета еще более комфортным.
Пассажиров, по документам проекта, планируется размещать в передней части летающего крыла, а груз и топливо - в задней. Турбовентиляторные моторы станут располагаться в верхней части самолета. Размах крыльев составит 65 метров, высота - 17 метров, длина - 55 метров, а вмещать самолет сможет больше 314 человек. Испытают разработчики прототип в воздухе уже осенью, когда компания KLM отметит 100-летний юбилей.
Сконструирует самолет компания KLM при поддержке представителей ВУЗа. Модель называется Flying V, одной из ее особенностей является способность снизить лобовую поверхность машины при сбережении полезного объема, имеющегося у Airbus A350. Как надеются авторы проекта, подобное решение даст возможность экономить самолету 20% горючего, а экзотический тип фюзеляжа (два хвоста) позволит сделать времяпровождение пассажиров во время полета еще более комфортным.
Пассажиров, по документам проекта, планируется размещать в передней части летающего крыла, а груз и топливо - в задней. Турбовентиляторные моторы станут располагаться в верхней части самолета. Размах крыльев составит 65 метров, высота - 17 метров, длина - 55 метров, а вмещать самолет сможет больше 314 человек. Испытают разработчики прототип в воздухе уже осенью, когда компания KLM отметит 100-летний юбилей.
Технологии
Добавил: Ложников Никита Сегодня, 08:45