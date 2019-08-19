Озвучивший Симбу в фильме "Король Лев" 11-летний Давид Хиникадзе потратит гонорар на подарок матери





Как передает StarHit, для работы с фильмом “Король Лев” 11-летний Давид Хиникадзе приехал в студию вместе с родственницей, которая ждала его с прослушивания. Сначала он исполнил песни, а потом зачитал фразы, но до последнего не понимал, какого персонажа будет озвучивать. Вскоре он узнал, что утвержден для озвучивания Симбы, а каждая запись длилась на протяжении двух часов. Хиникадзе еще не решил точно, на что потратит гонорар, но в списке есть наушники AirPods и подарок матери.Давид Хиникадзе отметил свое сходство со львенком Симбой, например, они оба отличаются целеустремленностью, смелые и веселые. При этом дублер выразил сожаление, что его друзья еще не знают о его работе над фильмом, поскольку все разъехались на летние каникулы.