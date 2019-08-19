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Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале «Короче»

Известная российская актриса Любовь Толкалина представила на фестивале «Короче» короткометражку «Пушкин 220». Это режиссерский дебют артистки, в картине она сыграла главную роль, в работе над проектом ей помогал Гоша Куценко.
Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале «Короче»

41-летняя Любовь Толкалина решила попробовать себя в новом амплуа. Для этого актриса в качестве режиссера сняла короткометражку «Пушкин 220» и представила ее на фестивале короткометражного кино «Короче» в Калининграде. Сюжет 9-минутного фильма рассказывает о главной героине, попадающей в антикварный магазин. Там она находит бюст великого русского поэта Александра Пушкина. После этого она берет его в свои руки и начинает ходить по комнате и зачитывать стихи Беллы Ахмадулиной, посвященные писателю.

Название «Пушкин 220» Любовь Толкалина выбрала не просто так. В этом году Пушкину исполняет 220 лет, а в своей работе она сделала аллюзию на 220 вольт. Такое сравнение пришло к ней в голову, когда актриса пыталась описать для себя творчество поэта. При этом звезда не считает свою короткометражку фильмом, а скорее «поэтической атмосферой».

Изначально работа представляла собой исключительно стих Беллы Ахмадулиной в исполнении Любови Толкалиной, но в результате работа разрослась. Актрисе помог Гоша Куценко, предоставивший ей знакомого звукооператора, который закончил сведение голоса с музыкой.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:50

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