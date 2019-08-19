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Названы полезные свойства манго для организма

Выяснились особенности влияния манго на организм человека. По словам медиков, в этом фрукте содержится множество полезных элементов, которые положительно воздействуют на здоровье.

Биологи утверждают, что в манго содержится немалая численность клетчатки, которая нужна для благоприятного пищеварения: до 20% от суточной нормы. Еще в данном экзотическом фрукте много витамина C, калия, бета-каротина и каротиноидов, положительным образом влияющих на функционирование кишечника и укрепляющих иммунную систему.

Кроме того, манго укрепляет печень и нормализует работу органа благодаря содержанию в своем составе антиоксидантов. При этом могут иметься противопоказания, поэтому перед употреблением продукта для лечения лучше проконсультироваться с врачом.

Производителями манго являются, в основном, азиатские и африканские государства, а также Куба и Мексика. Главный мировой экспортер фрукта - Индия. Плоды манго имеют сладкий вкус и обладают волокнистой структурой. В Индии и в иных странах Азии манго нередко применяют в медицинских целях, например, для остановки кровотечения или усиления сердечной мышцы.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 09:00

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