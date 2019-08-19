Названы эксклюзивные автомобили ВАЗ, не попавшие в серийное производство





Одной из таких моделей является спецверсия ВАЗ 2106 «Турист», предназначенная для поездок на природу и отдыха. Основной «фишкой» этого транспорта являлась возможность установки палатки сверху кузова. Несмотря на уникальность, автомобиль так и не попал на большой рынок, а единственный прототип находится в музее ВАЗ.В начале 70-х Porsche выпустила свой вариант обновленной версии 2103. Новинка вышла без деталей из хрома, а презентабельные металлические бамперы были заменены на пластиковые аналоги. Иностранную модель так и не приняли в России из-за ее дороговизны.В советские годы на платформе Нива 4x4 разработали внедорожник «Крокодил». Машина получила мотор на 1,6 литра и раздаточную коробку с несколькими рабочими режимами. В 1970 году проект пришлось доработать, и в итоге появилась ныне знаменитая Нива 4x4.Ранее АвтоВАЗ сотрудничал с канадской фирмой Magna, благодаря чему на форуме в Швейцарии в 2007 году была представлена модель LADA C. В серийное производство автомобиль так и не вышел из-за уже имеющегося на тот момент контракта российского производителя с Renault-Nissan.В 1998 году АвтоВАЗ выпустил электрокар LADA Rapan с электродвигателем в 25 кВт. Прототип показали публике на выставке в Париже, но в следующем году работы по его сборке прекратились.