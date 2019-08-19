Дочери Анны Хилькевич любят машинки больше кукол

Актриса воспитывает трехлетнюю Арианну и Марию, которой вскоре исполнится один год. Дети звезды родились в браке с бизнесменом Артуром Волковым, и она часто благодарит мужа за прекрасных дочерей в Instagram, а также показывает их развитие. Накануне Хилькевич опубликовала фото с прогулки по торговому центру, где Арианна и Мария выбрали красную машинку для катания.До этого актриса показывала публике видео, на котором запечатлено, как дочери играют с машинками по квартире. В итоге поклонники сделали вывод, что дети звезды предпочитают их больше кукол. Недавно Хилькевич отмечала, что делает кадры с каждой совместной прогулки на память, чтобы ее подросшие дочери увидели, как много всего они делали вместе.