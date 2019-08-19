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Эксперты рассказали о нюансах при выборе ноутбука

Выбор ноутбука, как и любой другой техники, является достаточно сложной задачей с множеством переменных. Эксперты рассказали об основных нюансах этого вопроса и составили список аспектов, на которые стоит обращать внимание.
Эксперты рассказали о нюансах при выборе ноутбука

Первый из них при выборе ноутбука – это разъемы. Практически все современные модели имеют порт для зарядки USB-C, однако некоторые производители продолжают использоваться проприетарные разъемы. Последние вынуждают человека всегда носить зарядное устройство с собой. Из накопителей эксперты советуют отдавать предпочтение SSD, а не HDD. В оперативной памяти важен не только ее объем, но и тип. DDR4 быстрее DDR3, поэтому лучше выбирать устройства с ней.

Следующим нюансом при выборе ноутбука является видеокарта. Она бывает интегрированной и дискретной. В первом случае у нее нет собственной памяти и используется графическое ядро процессора. Дискретная видеокарта имеет совой модуль и способна обеспечить высокую производительность в играх и программах, связанных с графикой.

Охлаждение также играет важную роль в работе ноутбука. Из-за попыток сделать устройства тонкими, очень часто производители отказываются от него. Лучше выбирать модели с активным, а не пассивным охлаждением. При рассмотрении вариантов нужно смотреть не только на диагональ экрана, но и на его яркость и разрешение. И последнее – намного практичнее, когда клавиатура имеет подсветку, а тачпад находится в удобном расположении.

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Технологии
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 08:07

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