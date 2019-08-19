Оболочка MIUI 10 получила двухфакторную аутентификацию





На форуме XDA Developers появилась информация о двухфакторной аутентификации в смартфонах с MIUI 10. Защита срабатывает при работе с определёнными функциями Xiaomi, которые привязаны к пользовательскому аккаунту Mi. Так, дополнительная защита появилась у Mi Cloud - облачного хранилища китайских гаджетов. Подобный функционал может появиться и у оболочки MIUI 11.Аутентификация в Xiaomi не включает подтверждение через SMS. Чтобы сообщить пользователю о нахождении нового местоположения или подключаемого устройства, уведомление придёт на другие гаджеты, уже привязанные к Mi аккаунту.