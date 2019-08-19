Тюнеры из США представили Porsche 911 Willy с уникальной грузоподъёмностью
Тюнеры из США представили автомобиль Willy с беспрецедентно большой грузоподъёмностью. Кемпер выдерживает вес ещё одного Porsche 911.
Висконсинские тюнеры из Kelly-Moss Road and Race поставили на крышу спорткара Willy оригинальную модель Porsche. Машина, сошедшая с конвейера в 1984 году, стала внедорожным купе весом 1200 кг. Верхний багажник кемпера, выдерживающий массу другого автомобиля, закреплён на мощном каркасе.
На 7 см были увеличены колёсные арки, причём передние подогнали под размер массивных шин BG Goodrich, которые надели на диски Braid Fuch. Кроме того, Porsche 911 обзавёлся дисковыми тормозами Brembo, светодиодной балкой и новой оптикой. Двигатель на 3,4 л демонстрирует отдачу 340 л. с., сочетаясь с МКПП.
Салон Willy ателье украсило сидениями Recaro из кожи и рулём бренда Momo. Американские тюнеры также показали версию кемпера с палаткой на крыше. При этом Willy выйдет в единственном экземпляре.
Висконсинские тюнеры из Kelly-Moss Road and Race поставили на крышу спорткара Willy оригинальную модель Porsche. Машина, сошедшая с конвейера в 1984 году, стала внедорожным купе весом 1200 кг. Верхний багажник кемпера, выдерживающий массу другого автомобиля, закреплён на мощном каркасе.
На 7 см были увеличены колёсные арки, причём передние подогнали под размер массивных шин BG Goodrich, которые надели на диски Braid Fuch. Кроме того, Porsche 911 обзавёлся дисковыми тормозами Brembo, светодиодной балкой и новой оптикой. Двигатель на 3,4 л демонстрирует отдачу 340 л. с., сочетаясь с МКПП.
Салон Willy ателье украсило сидениями Recaro из кожи и рулём бренда Momo. Американские тюнеры также показали версию кемпера с палаткой на крыше. При этом Willy выйдет в единственном экземпляре.
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 07:23