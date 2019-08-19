Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют отпуск за полгода

Елизавета Боярская и Максим Матвеев всегда договариваются о совместном отпуске заранее, поскольку оба имеют плотный съемочный график. Артисты планируют отдых за полгода до отъезда, поэтому у них никогда не получается отправиться в неожиданное путешествие. Боярской и Матвееву приходится подгадывать удобное время, а также решать вопрос с детьми. Почти во все длительные гастроли наследники актрисы едут вместе с ней, а иногда в подобных разъездах со звездой едет мать. Только родителям, опытной няне или супругу артистка может доверить детей.Отпуск Елизаветы Боярской зачастую припадает на август, и к этому моменту знаменитости оговаривают все детали. Как передает издание Woman, важными вопросами становится время путешествия, место и состав.