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Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют отпуск за полгода

Актриса Елизавета Боярская рассказала о планировании отпуска со своим мужем Максимом Матвеевым за полгода. Звезда всегда думает над тем, оставлять детей с бабушкой и дедушкой или брать с собой.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев всегда договариваются о совместном отпуске заранее, поскольку оба имеют плотный съемочный график. Артисты планируют отдых за полгода до отъезда, поэтому у них никогда не получается отправиться в неожиданное путешествие. Боярской и Матвееву приходится подгадывать удобное время, а также решать вопрос с детьми. Почти во все длительные гастроли наследники актрисы едут вместе с ней, а иногда в подобных разъездах со звездой едет мать. Только родителям, опытной няне или супругу артистка может доверить детей.

Отпуск Елизаветы Боярской зачастую припадает на август, и к этому моменту знаменитости оговаривают все детали. Как передает издание Woman, важными вопросами становится время путешествия, место и состав.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 07:15

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