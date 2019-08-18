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Врачи рассказали о большой пользе зелени для здоровья

Регулярное употребление зелени продлевает молодость. По мнению медиков, это возможно из-за полезных свойств растений.

Добавление в рацион разных трав может предотвратить на время наступление старости и сберечь молодость. В зелени содержатся минералы, витамины и полезные для здоровья органические вещества, в которых нуждается организм для своей полноценной работы. Низкокалорийность и отсутствие жиров в структуре зелени положительно влияет на состояние кожного покрова тела.

Врачи утверждают, что одного пучка в день хватит для поддержания уровня баланса полезных микроэлементов. Важно помнить, что в процессе сушки и термической обработки продукт теряет полезные элементы, в связи с чем необходимо есть растения в свежем виде.

Отдельно медики высказались о луке. Популярный в народе овощ нужно употреблять лицам, страдающим от высокого артериального давления. Принимая в пищу лук каждый день, человек получает ряд витаминов, а содержащиеся в нем вещества благоприятно воздействуют на обмен веществ. Имеющиеся также в продукте фитонциды противодействуют развитию и распространению гипертонии.

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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 19:58

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