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Эксперты составили рейтинг самых необычных бронеавтомобилей в мире

По мнению специалистов, интересные экземпляры можно найти не только среди гражданских автомобилей, но и среди военных. На этот раз эксперты назвали 3 самых интересных бронеавтомобиля в мире.
Эксперты составили рейтинг самых необычных бронеавтомобилей в мире

Первое место осталось за отечественным ЗИЛ «Каратель» весом в 11 тонн и с максимальной скоростью в 150 км/час. В подкапотном пространстве располагается 4-цилиндровый 180-сильный мотор или V8 ЯМЗ-7Э846, генерирующий уже 730 лошадиных сил. Максимальная скорость такого экземпляра превышает показатель в 200 км/час. Вторая позиция была отдана британскому Force Protection Ocelot. В боевой машине помещаются до 6 человек, также стоит отметить защиту от фугасных снарядов и других взрывных устройств. При создании кузова использовались композитные материалы.

ТОП-3 закрывает внедорожник IMI Cobra Combat Guard, который без проблем можно подстроить под конкретную боевую задачу. Максимальная скорость транспортного средства такая же, как и у отечественного «Карателя» - 150 км/час. Машина оснащена 6,5-литровым силовым агрегатом на 300 лошадиных сил.

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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 19:48

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