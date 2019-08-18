Эмбер Херд предстала в образе «девушки из долины» среди виноградников в Калифорнии

Снимки 33-летняя Эмбер Херд опубликовала в Instagram и отметила, что подходила к этой фотосессии с особой задачей. Актриса хотела внести совершенно новые краски в уже привычный американский термин «девушка из долины». Для этого бывшая супруга Джонни Деппа выбрала округ Напа Каунти, известный своими многочисленными виноградниками.На снимках Эмбер Херд в образе «девушки из долины» позирует с волосами, собранными пучок, летнем сарафане и с множеством золотых украшений. В руках актриса держит гроздья винограда и с улыбкой смотрит в камеру.Подписчики Эмбер Херд положительно отреагировали на новую фотосессию. Они отметили, что актриса выглядит великолепно, а ее образ «девушки из долины» одновременно прост и привлекателен. Поклонники звезды Голливуда даже посчитали, что подобный внешний вид помогает ей выглядеть значительно моложе своих лет. На момент написания текста снимок собрал более 240 тысяч отметок «Нравится».Напомним, недавно Эмбер Херд уже удивлял своих поклонников привлекательным образом. Актриса показывала снимок с яхты во время ее отпуска в Италии, тогда звезда позировала в алом платье с глубоким декольте.