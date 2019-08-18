Певица Нюша начала жаловаться на здоровье после многочисленных перелетов

Нюша отметила, что в последние дни лета у нее почти каждый день запланированы концерты, в связи с чем она часто пользуется самолетом. Звезда поблагодарила поклонников из Крыма за теплый прием, а также извинилась за отсутствие достаточного количества времени для фотосессии. Многочисленные перелеты сильно утомили певицу и ухудшили ее здоровье. Артистка вынуждена отдыхать и восстанавливаться в дороге.Нюша напомнила о праздновании Медового и Яблочного Спаса, а также отметила, что поддерживает локальное и сезонное производство. Звезда пообещала после приезда в Москву пойти за “восстанавливающим” набором продуктов — яблоками, медом и орехами. Знаменитость любит запекать яблоки с медом, а также лакомится только ими, если нужно устроить себе разгрузочный день.