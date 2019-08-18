АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Певица Нюша начала жаловаться на здоровье после многочисленных перелетов

Российская певица Нюша пожаловалась на плохое самочувствие после многочисленных перелетов. Артистка рассказала о проблемах со здоровьем и способе восстановления на своей странице в сети Instagram.

Нюша отметила, что в последние дни лета у нее почти каждый день запланированы концерты, в связи с чем она часто пользуется самолетом. Звезда поблагодарила поклонников из Крыма за теплый прием, а также извинилась за отсутствие достаточного количества времени для фотосессии. Многочисленные перелеты сильно утомили певицу и ухудшили ее здоровье. Артистка вынуждена отдыхать и восстанавливаться в дороге.

Нюша напомнила о праздновании Медового и Яблочного Спаса, а также отметила, что поддерживает локальное и сезонное производство. Звезда пообещала после приезда в Москву пойти за “восстанавливающим” набором продуктов — яблоками, медом и орехами. Знаменитость любит запекать яблоки с медом, а также лакомится только ими, если нужно устроить себе разгрузочный день.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 19:40

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в…
Юлия Снигирь разместила снимок в готическом…
Xiaomi выпустит смартфон с камерой под…
Родители Юлии Началовой уехали из Москвы в…
Ученые: Частое посещение сауны снижает риск повышения кровяного…
Пугачева предложила Галкину сосредоточиться на «зарабатывании…
Эксперты рассказали, когда можно ждать скидок на «падающем» авторынке…
Лариса Вербицкая гордится идеальными отношениями с…
В логотипе марки BMW никогда не было никаких…
Дочь Владимира Винокура занимала деньги у одноклассниц, чтобы поесть в…
Ученые рассказали, как женщинам достичь…
Олег Газманов показал выросшую копией матери 15-летнюю…
Специалисты заявили, что потребление морепродуктов следует ограничить из-за содержания в них…
Певица Ханна назвала дочь «маленьким бандитом» из-за перемен в…
Контролер качества рассказал, как убрать дом без…
Эвелина Бледанс станцевала в купальнике и пожаловалась на одиночество красивых…
Google добавила в свою клавиатуру 25 российских…
Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными…
В Сети опубликованы фото Аллы Пугачевой 1999 года для журнала…
Сердце свиньи в ближайшие годы смогут использовать для трансплантации…
Софи Тернер появилась на дне рождения Джо Джонаса в платье с глубоким…
Google Pixel 4 будет на 300 долларов дороже…
Григорий Лепс поделился редким фото с женой и…
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
В Британии опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца Кейт…
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» развлекалась в торговом центре с…
Российские медики порекомендовали запретить в школах…
Виктория Лопырева рассказала о публикуемом контенте в…
В Москве девушка выжила после падения под поезд в…
Наташа Королева опровергла информацию о беременности возлюбленной…
В России могут возобновить производство…
Анита Цой опубликовала снимок в купальнике без…
Специалисты напомнили о профилактике и лечении…
Сергей Шнуров устроил страстные поцелуи с Ольгой Абрамовой в…
В США мужчина чудом выжил после удара молнии в его…
Сериалы "Бандитский Петербург" и "Экспроприатор" посвящались жизни реального вора-аристократа Юрия…
Дебютировал уникальный внедорожный кемпер…
Поклонники сравнили 19-летнюю дочь Ивана Урганта Эрику с художницей Фридой…
Пилоты F-35 оценили «ослепительную» мощь российской…
Виктория Тарасова сопоставила женскую дружбу с атомной…
Просмотреть все новости