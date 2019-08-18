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Юлия Снигирь разместила снимок в готическом образе

Известная российская телеведущая и актриса Юлия Снигирь удивила своих подписчиков неожиданным внешним видом. В Instagram знаменитость разместила снимок в готическом образе и рассказала, когда подобный стиль был особенно популярным.

Юлия Снигирь отметила, что первые упоминания о нем встречаются в середине 20 века. Тогда многие женщины стремились выглядеть соответствующим образом: изнуренными, худыми, с бледной кожей и синяками под глазами. Как считает актриса, представительницы прекрасного пола хотели иметь такой вид, будто они буквально находятся на грани жизни и смерти. Для этого они истощали себя физически, не спали, отказывались от еды, сосали свинцовые карандаши, пили уксус и капали в глаза белладонну, расширяющую зрачки.

В последнее время Юлия Снигирь полюбила экспериментировать со своим внешним видом и в этот раз предстала перед подписчиками в готическом образе: с бледным макияжем и обильной черной подводкой на нижних веках, имитирующей синяки под глазами.

Подписчики Юлии Снигирь положительно отнеслись к такому стилю. Они заявили, что готический образ отлично подходит под внешние данные актрисы, ведь она имеет правильные черты лица, легкую худобу и пронзительный взгляд. Многие из них даже попросили знаменитость разместить еще несколько снимков с таким макияжем.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:32

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