Родители Юлии Началовой уехали из Москвы в Воронеж

Родители Юлии Началовой уехали на отдых в свой родной город Воронеж. Именно здесь певица родилась в 1981 году и провела детство. Анна Исаева поделилась фотографией отца знаменитости, который поймал щуку весом в три килограмма на недавней рыбалке. Директор Началовой назвала это маленькой радостью “большого человека”. В комментариях поклонники отметили, что приятно смотреть на улыбку отца певицы, а также назвали родителей Началовой достойными людьми. Не так давно продюсер заявляла о намерении поставить памятник на могиле покойной звезды.Как передает Teleprogramma, хоккеист Александр Фролов претендует на квартиру Началовой в Москве. Вскоре дочь артистки вступит в наследство, но семья ожидает судебное разбирательство.