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Эксперты рассказали, когда можно ждать скидок на «падающем» авторынке России

Отечественные эксперты рассказали о том, когда стоит ждать скидок на автомобили. По мнению аналитиков, надеяться на акции на «падающем» автомобильном рынке России не стоит, так как дилеры и производители и так работают на уровне минимальной рентабельности.
Эксперты рассказали, когда можно ждать скидок на «падающем» авторынке России

Эксперты уверены в том, что все негативные тенденции, имеющиеся в начале 2019 года, сохранятся до самого его конца. По их оценкам, падение авторынка России в конце периода составит 7% или 1,7 млн транспортных средств. На такую ситуацию влияют сразу несколько факторов. Первый из них – это значительное увеличение спроса на авто в конце 2018 года, связанное с ожиданием повышения НДС. Тогда многие автолюбители были вынуждены ускорить покупку машины, так как понимали, что после Нового года ценники на них начнут расти.

Еще одной причиной не ждать скидок на «падающем» авторынке является снижение потребительского спроса. Оно связано с двумя факторами: уменьшением платежеспособности людей и повышением цен на автомобили. Последнее связано с тем, что дилеры и производители сейчас работают на уровне минимальной рентабельности, и они не могут сдерживать естественный рост цен.

Единственный вариант получить скидку на автомобиль – участие в предложениях вроде трейд-ин. Снижение цен на авто в России возможно при широкой поддержке со стороны государства, однако текущая программа не в состоянии обеспечить должный эффект.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:13

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