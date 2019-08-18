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В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Представители марки BMW развеяли один из самых распространенных мифов относительно своей компании. Они заявили, что в логотипе бренда нет и никогда не было никаких пропеллеров и даже намеков на них, а у его внешнего вида есть другое, достаточно простое объяснение.
В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров

Данный миф появился уже достаточно давно и успел закрепиться в головах множества людей. Он берет свое начало в первые десятилетия 20 века. Изначально компания BMW имела название Rapp Motorenwerke и занималась выпуском авиационных двигателей. Дела шли у нее хорошо, и поэтому они решились на расширение – начали выпускать моторы для автомобилей, мотоциклов и катеров. Компания была создана в 1913 году, а уже в 1917-м ее переименовали в Bayerische Motoren Werke.

С тех пор BMW успешно занимается не только выпуском двигателей, но и постройкой полноценных автомобилей. Сам миф относительно пропеллеров в логотипе бренда появился после того, как компания провела рекламную компанию своих изделий с помощью винтовых лопастей самолетов, их использовали в виде площадок для презентаций.

Сам же логотип BMW не имеет никакого отношения к пропеллерам. Знаменитые сине-белые элементы внутри него – это зеркальный герб Баварии. Согласно местным законом, компания не могла использовать оригинальную государственную символику, поэтому дизайнеры бренда нашли такой необычный выход. При этом основой этого логотипа выступал герб Rapp Motorenwerke.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:01

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