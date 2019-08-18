В логотипе марки BMW никогда не было никаких пропеллеров
Представители марки BMW развеяли один из самых распространенных мифов относительно своей компании. Они заявили, что в логотипе бренда нет и никогда не было никаких пропеллеров и даже намеков на них, а у его внешнего вида есть другое, достаточно простое объяснение.
Данный миф появился уже достаточно давно и успел закрепиться в головах множества людей. Он берет свое начало в первые десятилетия 20 века. Изначально компания BMW имела название Rapp Motorenwerke и занималась выпуском авиационных двигателей. Дела шли у нее хорошо, и поэтому они решились на расширение – начали выпускать моторы для автомобилей, мотоциклов и катеров. Компания была создана в 1913 году, а уже в 1917-м ее переименовали в Bayerische Motoren Werke.
С тех пор BMW успешно занимается не только выпуском двигателей, но и постройкой полноценных автомобилей. Сам миф относительно пропеллеров в логотипе бренда появился после того, как компания провела рекламную компанию своих изделий с помощью винтовых лопастей самолетов, их использовали в виде площадок для презентаций.
Сам же логотип BMW не имеет никакого отношения к пропеллерам. Знаменитые сине-белые элементы внутри него – это зеркальный герб Баварии. Согласно местным законом, компания не могла использовать оригинальную государственную символику, поэтому дизайнеры бренда нашли такой необычный выход. При этом основой этого логотипа выступал герб Rapp Motorenwerke.
Данный миф появился уже достаточно давно и успел закрепиться в головах множества людей. Он берет свое начало в первые десятилетия 20 века. Изначально компания BMW имела название Rapp Motorenwerke и занималась выпуском авиационных двигателей. Дела шли у нее хорошо, и поэтому они решились на расширение – начали выпускать моторы для автомобилей, мотоциклов и катеров. Компания была создана в 1913 году, а уже в 1917-м ее переименовали в Bayerische Motoren Werke.
С тех пор BMW успешно занимается не только выпуском двигателей, но и постройкой полноценных автомобилей. Сам миф относительно пропеллеров в логотипе бренда появился после того, как компания провела рекламную компанию своих изделий с помощью винтовых лопастей самолетов, их использовали в виде площадок для презентаций.
Сам же логотип BMW не имеет никакого отношения к пропеллерам. Знаменитые сине-белые элементы внутри него – это зеркальный герб Баварии. Согласно местным законом, компания не могла использовать оригинальную государственную символику, поэтому дизайнеры бренда нашли такой необычный выход. При этом основой этого логотипа выступал герб Rapp Motorenwerke.
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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 19:01