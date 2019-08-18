Ученые рассказали, как женщинам достичь оргазма





Около 65% гетеросексуальных представительниц слабого пола получают оргазм в сравнении с 86% лесбиянок и 95% мужчин. Представители больницы имени Святого Георгия в Лондоне считают, что этот разрыв можно объяснить неполучением девушками стимуляции клитора, в чем они нуждаются. Эта точка тела включает в себя огромное число нервных окончаний, которые в разы больше, нежели у мужчин.Исследования демонстрируют, что удовлетворенные в плане секса женщины в большинстве случаев касаются клитора, достигая оргазма таким образом. При этом только небольшое количество получают его при проникновении. Также врачи посоветовали не искать точку G, а заняться изучением особенностей собственного тела, и здесь окажут помощь интимные игрушки. Сексологи утверждают, что достижению оргазма способствует следующий фактор: нужно быть возбужденной физически в момент любовных ласк.