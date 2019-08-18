Эвелина Бледанс станцевала в купальнике и пожаловалась на одиночество красивых девушек

Артистка познакомилась на отдыхе с тремя подругами, которые остались одинокими, несмотря на прекрасный внешний вид. Эвелина Бледанс задалась вопросом, почему это чаще происходит с интересными женщинами. Звезда призвала 23% парней из всех ее подписчиков ответить, почему все еще наблюдается такая статистика. Телеведущая предположила, что в этом виновата мода на разводы и желание современных людей жить без семьи. Также Бледанс обвинила эгоизм и гомосексуализм.На опубликованном видео Эвелина Бледанс откровенно танцует на пляже со своими новыми подругами. Поклонники попытались ответить на заданный вопрос в комментариях, а также осыпали комплиментами фигуру знаменитости.