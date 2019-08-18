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Google добавила в свою клавиатуру 25 российских языков

Компания Google выпустила очередное обновление для своей клавиатуры Gboard. Теперь она поддерживает 25 российских языков, в их числе татарский, ингушский, чувашский, мокшанский и карачаево-балкарский, а также ливвиковское наречие.
Google добавила в свою клавиатуру 25 российских языков

Клавиатура Gboard была выпущена в декабре 2016 года и заменила Google Keyboard. Тогда она поддерживала лишь один язык – английский, но компания не останавливалась на достигнутом и с каждым новым обновлением расширяла этот список. В настоящий момент в него входят 400 наименований. Клавиатура предлагает не только распознавание конкретного языка, но и автоисправление, а также советы и рекомендации по использованию последующих слов.

В недавнем обновлении Google пополнила этот список очередными новинками. Теперь клавиатура Gboard имеет поддержку 25 российских языков: русского, адыгейского, башкирского, вепсского, горномарийского, ингушского, кабардино-черкесского, калмыцкого, карачаево-балкарского, коми, лакскийского, лезгинского, ливвиковского, мокшанского, осетинского, татарского, тувинского, удмуртского, чеченского, эрзянского и якутского.

Google заявила, что не собирается останавливаться на достигнутом и продолжит расширять функционал клавиатуры Gboard. В планы компании входит добавление всех использующихся сейчас в мире языков, так как она считает, что люди должны иметь возможность использовать свою родную речь в общении.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 17:51

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