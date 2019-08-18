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NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
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NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на Землю

Американское космическое ведомство NASA, несмотря на свою профильную специализацию, сейчас помогает ученым заниматься изучением лесных пожаров на Аляске. Они хотят установить, как они влияют на Землю и ее экологию.
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на Землю

Ученые не раз говорили о том, что лесные пожары, особенно крупные, влияют на многие природные системы, поэтому их необходимо подробно изучать. Сейчас NASA решило помочь специалистам, занимающимся вопросами атмосферы, флоры и фауны, а также вечной мерзлоты. Все они оказались под угрозой из-за крупных лесных пожаров на Аляске. Огонь тушат только в том случае, если он начинает представлять угрозы для жилищ людей или объектов инфраструктуры, а это приводит к серьезным последствиям для экологии.

Лесные пожары на Аляске влияют на ареалы обитания множества животных, заставляя их менять места своего проживания, приспосабливаться к новым условиям или умирать. То же самое касается растений, некоторые из них не имеют возможности существовать без своих более крупных собратьев, которым теперь придется расти на протяжении десятков лет.

Не меньше ученых NASA беспокоит влияние лесных пожаров на атмосферу. Они приводят к нарушению местной почвы, а ведь под ней располагается большой слой льда. Его таяние выбрасывает в атмосферу углекислый газ. Также важен вопрос попадания в воздух тяжелых соединений, опасных для органов дыхания человека и приводящих к развитию болезней.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:50

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