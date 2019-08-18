Григорий Лепс поделился редким фото с женой и детьми

Григорий Лепс запечатлел на фото семейный отдых в Италии, показав кадры поклонникам в Сети. Артист позировал вместе с женой и тремя детьми на диване около бассейна. Публика сделала вывод, что артист предпочел отдых на собственной вилле, а не в отеле. В комментариях поклонники сделали массу комплиментов жене певца, отметив, что у нее длинные ноги. Также фолловеры заметили, что Ева Лепс очень похожа на звездного отца.Многие восхищались дружной семьей, а также назвали музыканта примерным отцом и мужем. Как известно, от первого брака Григорий Лепс имеет также 34-летнюю дочь Инну.