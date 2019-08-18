Google Pixel 4 будет на 300 долларов дороже предшественника





Стоит напомнить, что базовая модификация Google Pixel 3 стоила практически 800 долларов на старте продаж, а вот за Pixel 4, судя по всему, потребуют уже 1100 долларов. Среди различий в смартфонах можно выделить лишь камеру: у предшественника она одинарная, а вот новинка будет оснащаться двойной. Тем не менее, этим вряд ли можно обусловить доплату в 300 долларов.Отметим, что количество оперативной и постоянной памяти тоже увеличится, но тогда прибавка в цене должна составлять не более 20 долларов. Пока неизвестно, откуда взялась такая большая прибавка, но официальный ценник станет известен ближе к началу реализаций.