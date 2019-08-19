Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями





25% опрошенных жителей РФ остановились на первой. В Италии они советуют посетить экскурсии по Колизею, Помпеям, Дворцу дожей, Миланскому собору и фонтану Треви. 16% россиян считают, что самые познавательные для развития человека места находятся в самой России. На родине они советуют побывать в Храме Василия Блаженного в Москве, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в мечете Кул-Шариф в Казани.Тройку лидеров замыкает Израиль, его результат также составил 16%. В Этой стране российские туристы советуют людям посетить экскурсии в Храме Гроба Господня, Стене Плача и старом городе Яффа. Следующие три места жители РФ присудили Китаю, Армении и Чехии, за них проголосовал каждый десятый (10%). В КНР туристам рекомендуют побывать на Великой Китайской стене, в Армении –в Татевском монастыре, а в Чехии увидеть Пражский Град.Еще 8% опрошенных россиян считают, что Турция подходит не только для пляжного отдыха. В этой стране нужно посетить экскурсии по Голубой мечети и Собору Святой Софии в Стамбуле. Каждый двадцатый (5%) выделил Японию. Больше всего их впечатлили экскурсии по Императорским дворцам в Токио и Киото.