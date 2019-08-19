АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Россияне назвали страны с самыми интересными экскурсиями

Туристический сервис Aviasales провел опрос жителей РФ, в котором они назвали страны с самыми интересными экскурсиями. В первой тройке оказались Италия, Россия и Израиль, россиян также просили указать конкретные достопримечательности, достойные посещения.

25% опрошенных жителей РФ остановились на первой. В Италии они советуют посетить экскурсии по Колизею, Помпеям, Дворцу дожей, Миланскому собору и фонтану Треви. 16% россиян считают, что самые познавательные для развития человека места находятся в самой России. На родине они советуют побывать в Храме Василия Блаженного в Москве, Эрмитаже в Санкт-Петербурге и в мечете Кул-Шариф в Казани.

Тройку лидеров замыкает Израиль, его результат также составил 16%. В Этой стране российские туристы советуют людям посетить экскурсии в Храме Гроба Господня, Стене Плача и старом городе Яффа. Следующие три места жители РФ присудили Китаю, Армении и Чехии, за них проголосовал каждый десятый (10%). В КНР туристам рекомендуют побывать на Великой Китайской стене, в Армении –в Татевском монастыре, а в Чехии увидеть Пражский Град.

Еще 8% опрошенных россиян считают, что Турция подходит не только для пляжного отдыха. В этой стране нужно посетить экскурсии по Голубой мечети и Собору Святой Софии в Стамбуле. Каждый двадцатый (5%) выделил Японию. Больше всего их впечатлили экскурсии по Императорским дворцам в Токио и Киото.

+Дзен +Яндекс новости
Общество
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 07:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Названы эксклюзивные автомобили ВАЗ, не попавшие в серийное…
Любовь Толкалина представила дебютную короткометражку на фестивале…
Оболочка MIUI 10 получила двухфакторную…
Дочери Анны Хилькевич любят машинки больше…
Тюнеры из США представили Porsche 911 Willy с уникальной…
Елизавета Боярская и Максим Матвеев планируют отпуск за…
Россияне назвали страны с самыми интересными…
Проект модульных смарт-часов Blocks…
63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в…
Врачи рассказали о простых упражнениях, помогающих при…
Названы любимые породы собак королевской…
Максим Галкин похвастался выращенными на огороде в Юрмале…
В Румынии представили прототип полноразмерной «летающей…
Эксперты назвали требующие смазки места в…
Полина Гагарина поздравила мать с днем рождения архивным…
Медики выделили главные признаки дефицита железа в…
В MediaMarkt обнаружены чехлы для смартфонов iPhone XR…
Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении…
Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при…
Стало известно, кому чеснок может…
Рэпер Snoop Dogg считает свое творчество…
Врачи рассказали о большой пользе зелени для…
Эмбер Херд предстала в образе «девушки из долины» среди виноградников в…
Эксперты составили рейтинг самых необычных бронеавтомобилей в…
Певица Нюша начала жаловаться на здоровье после многочисленных…
Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в…
Юлия Снигирь разместила снимок в готическом…
Xiaomi выпустит смартфон с камерой под…
Родители Юлии Началовой уехали из Москвы в…
Ученые: Частое посещение сауны снижает риск повышения кровяного…
Пугачева предложила Галкину сосредоточиться на «зарабатывании…
Эксперты рассказали, когда можно ждать скидок на «падающем» авторынке…
Лариса Вербицкая гордится идеальными отношениями с…
В логотипе марки BMW никогда не было никаких…
Дочь Владимира Винокура занимала деньги у одноклассниц, чтобы поесть в…
Ученые рассказали, как женщинам достичь…
Олег Газманов показал выросшую копией матери 15-летнюю…
Специалисты заявили, что потребление морепродуктов следует ограничить из-за содержания в них…
Певица Ханна назвала дочь «маленьким бандитом» из-за перемен в…
Контролер качества рассказал, как убрать дом без…
Просмотреть все новости