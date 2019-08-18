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В Москве девушка выжила после падения под поезд в метро

В Москве на станции метро «Таганская» случился инцидент, имевший шансы стать летальным. Девушка упала прямо под прибывающий поезд, но ей удалось выжить из-за оперативного реагирования спасательных служб, происшествие заставило внести корректировки в обычный график работы столичного метрополитена.
В Москве девушка выжила после падения под поезд в метро

Инцидент произошел 18 августа в 13:25. Девушка, дожидавшаяся прибытия поезда, упала прямо под него. На эту ситуацию быстро отреагировали работники станции, вызвавшие бригаду медиков, а также принявшие все меры по извлечению пассажира. Для этого они были вынуждены на несколько минут выключить подачу электричества на контактный рельс. Также было принято решение временно увеличить интервал движения поездов на центральном участке Таганско-Краснопресненской линии, а именно от станции «Баррикадная» до «Текстильщики». На данный момент график вернулся в норму.

Спасательные работы по извлечению упавшей под поезд девушки были проведены оперативно и с соблюдением всех норм. Также сообщается, что во время происшествия не были зафиксированы нарушения общественного порядка и безопасности, ситуацию контролировали сотрудники московской полиции. Подробности состояния девушки не сообщаются.

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Происшествия
Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:11

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