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В Британии опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон

В Великобритании опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца супруги принца Уильяма Кейт Миддлтон. Покупателям предлагают украшение всего за 19,5 фунтов, а также набор из подвески и сережек, выполненных в подобном стиле.
В Британии опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон

В 2010 году принц Уильям сделал предложение своей возлюбленной Кейт Миддлтон и подарил ей кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане. Тогда многие жительницы Великобритании стали завидовать новому члену королевской семьи, поэтому предприимчивые производители украшений нашли способ на этом заработать.

С тех пор прошло уже практически 10 лет, но интерес к украшению Кейт Миддлтон не угасает. Именно поэтому компания Marks & Spencer выпустила новую серию дешевых помолвочных колец супруги принца Уильяма. В этот раз ценник этого украшения остался прежним – 19,5 фунтов. Также покупатели смогут приобрести подвеску и сережки, выполненные в похожем стиле, их цена буде аналогичной.

Напомним, стоимость настоящего кольца, которое до Кейт Миддлтон принадлежало принцессе Диане, исчисляется тысячами фунтов. Все дело в большом синем сапфире, имеющем 12 карат, а также белом золоте высшей пробы. При этом эксперты отмечают, что стоимость этого украшения гораздо выше, так как нельзя забывать о его истории.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 16:47

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