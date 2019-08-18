В Британии опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца Кейт Миддлтон

В 2010 году принц Уильям сделал предложение своей возлюбленной Кейт Миддлтон и подарил ей кольцо, ранее принадлежавшее принцессе Диане. Тогда многие жительницы Великобритании стали завидовать новому члену королевской семьи, поэтому предприимчивые производители украшений нашли способ на этом заработать.С тех пор прошло уже практически 10 лет, но интерес к украшению Кейт Миддлтон не угасает. Именно поэтому компания Marks & Spencer выпустила новую серию дешевых помолвочных колец супруги принца Уильяма. В этот раз ценник этого украшения остался прежним – 19,5 фунтов. Также покупатели смогут приобрести подвеску и сережки, выполненные в похожем стиле, их цена буде аналогичной.Напомним, стоимость настоящего кольца, которое до Кейт Миддлтон принадлежало принцессе Диане, исчисляется тысячами фунтов. Все дело в большом синем сапфире, имеющем 12 карат, а также белом золоте высшей пробы. При этом эксперты отмечают, что стоимость этого украшения гораздо выше, так как нельзя забывать о его истории.