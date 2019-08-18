Российские медики порекомендовали запретить в школах смарт-часы





Согласно недавнему опросу экспертов из STADA Group Health Report, большинство россиян, включая школьников, с недоверием относятся к телемедицине, предпочитая ей "умные" браслеты и смарт-часы. Некоторые любители следить за собственным здоровьем по электронным трекерам редко обращаются к врачам в больницах и онлайн-кабинетах. По мнению медиков, современные технологии помогают следить за нормальным состоянием организма, но не способны ставить диагнозы и лечить болезни.В последние годы школьники, которым родители покупают смарт-часы, относятся к физической активности и питанию с чрезмерной строгостью. Это может приводить к стрессу и РПП.Ради идеальной статистики, которой учащиеся делятся друг с другом, они подвергают себя различным рискам и отказываются идти к врачам, считая себя достаточно компетентными. Специалисты рекомендуют родителям следить за тем, как используют "умные" браслеты и часы их дети и по возможности запретить такие гаджеты в школах.