В России могут возобновить производство "Волги"
Автомобиль “Волга” могут вернуть на производство, согласно заявлению председателя совета директоров компании “Русские машины” Зигфрида Вольфа. Обсуждение данного вопроса началось около 1,5 лет назад, а недавно контракт об инвестировании подписали представители правительства Нижегородской области и группа ГАЗ.
Подписанный контракт действует до 2028 года, но еще недавно производители отмечали невозможность повторного выпуска “Волги”. Ситуация на рынке изменилась, и теперь эксперты видят возможность производства авто. В частности, будут выпущены дизельные двигатели совместно с концерном Volkswagen. При этом немецкий бренд не запрещает российским партнерам оснащать машины моторами собственного производства. Эксперты предполагают, что после выпуска “Волга” станет бюджетной альтернативой Volkswagen Caddy.
При немедленном введении проекта в разработку автомобиль может быть представлен к 65-летию со дня старта производства модели. Модернизация и выпуск будет осуществляться компанией “Русские машины” совместно с группой ГАЗ и Нижегородской администрацией.
Подписанный контракт действует до 2028 года, но еще недавно производители отмечали невозможность повторного выпуска “Волги”. Ситуация на рынке изменилась, и теперь эксперты видят возможность производства авто. В частности, будут выпущены дизельные двигатели совместно с концерном Volkswagen. При этом немецкий бренд не запрещает российским партнерам оснащать машины моторами собственного производства. Эксперты предполагают, что после выпуска “Волга” станет бюджетной альтернативой Volkswagen Caddy.
При немедленном введении проекта в разработку автомобиль может быть представлен к 65-летию со дня старта производства модели. Модернизация и выпуск будет осуществляться компанией “Русские машины” совместно с группой ГАЗ и Нижегородской администрацией.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 16:00