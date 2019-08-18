В России могут возобновить производство "Волги"





Подписанный контракт действует до 2028 года, но еще недавно производители отмечали невозможность повторного выпуска “Волги”. Ситуация на рынке изменилась, и теперь эксперты видят возможность производства авто. В частности, будут выпущены дизельные двигатели совместно с концерном Volkswagen. При этом немецкий бренд не запрещает российским партнерам оснащать машины моторами собственного производства. Эксперты предполагают, что после выпуска “Волга” станет бюджетной альтернативой Volkswagen Caddy.При немедленном введении проекта в разработку автомобиль может быть представлен к 65-летию со дня старта производства модели. Модернизация и выпуск будет осуществляться компанией “Русские машины” совместно с группой ГАЗ и Нижегородской администрацией.