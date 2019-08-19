Проект модульных смарт-часов Blocks отменен





По-видимому, финансирующая сторона разочаровалась 4-летней работой над часами. Денег в проект было вложено немало, но какого-либо прогресса не наблюдалось, что и привело к отмене проекта. Тем не менее, эксперты положительно оценили саму идею, при которой в случае поломки одной из деталей девайса, её можно заменить, а не покупать новый смартфон или часы. Часть элементов крепились к браслету, а остальные – к корпусу.Несколько недель назад юзеры стали получать первые уведомления о скором закрытии проекта, также закрылась страница пожертвований на сервисе Kickstarter. Впрочем, не исключено, что энтузиасты все же продолжат работу над модульными часами даже без финансирования.