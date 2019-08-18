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В США мужчина чудом выжил после удара молнии в его зонт

В штате Южная Каролина, США, произошел необычный случай, который мог стать летальным. Мужчина чудом выжил после удара молнии прямо в его зонт во время прогулки под дождем, американец сначала даже не понял, что случилось.
В США мужчина чудом выжил после удара молнии в его зонт

Инцидент был заснят на камеру видеонаблюдения одного из ближайших домов, находящихся рядом с местом происшествия, его опубликовали в Facebook. Мужчина просто шел по улице под дождем и прикрывал себя зонтом, как вдруг в последний ударила молния. Американец быстро отбросил его на землю, но уже через секунды поднял, и быстро последовал вперед.

Пользователи Сети отмечают, что мужчина из США чудом выжил, так как обычно попадание молнией является для человека смертельным. Также многие предположили, что американец даже не понял, что произошло и просто действовал инстинктивно, находясь в состоянии шока. Это вполне возможный вариант, так как заряд, судя по всему, был крайне слабым, ведь мужчина не только остался жив, но и не получил никаких видимых повреждений, например, ожогов.

Сообщается, что в этот день в мире метеорологи зафиксировали около 8 миллионов вспышек молнии. Согласно статистике, ежегодно от этого природного явления в Америке гибнет 35 человек. Очень часто они допускают ошибку и во время грозы пытаются спрятаться под деревом или рядом с автомобилями.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 15:27

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