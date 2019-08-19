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63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в купальнике

63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в слитном купальнике и белой пляжной накидке. Свой образ бизнеследи шутя назвала офисным.
63-летняя Крис Дженнер показала фигуру в купальнике

В Instagram матери знаменитых сестёр Кардашьян-Дженнер появился снимок в стильном пляжном образе. 63-летняя светская львица без стеснения показала стройную фигуру в купальнике, лишь немного прикрывшись длинной накидкой. На шею модница надела длинную золотую подвеску, а на глаза - тёмные очки.

Крис Дженнер в шутку отметила, что в таком наряде отправилась в офис, хотя на самом деле мать Кайли Дженнер сопровождала наследницу в туре, организованном в честь дня рождения модели. Поклонники знаменитости осыпали её комплиментами, подарив новому посту более 600 тысяч лайков.

"Я хочу быть не как ваши дочери, а быть, как вы, Крис! Вы идол!" "Всегда прекрасна", - написали Дженнер подписчики.

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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 05:00

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