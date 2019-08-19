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Врачи рассказали о простых упражнениях, помогающих при варикозе

Врачи назвали самые действенные упражнения, при выполнении которых состояние сосудов улучшается. Подобная гимнастика очень хорошо поможет людям, страдающим от варикоза.
Врачи рассказали о простых упражнениях, помогающих при варикозе

К примеру, при упражнении «вибрация» очищаются капилляры: для его выполнения нужно лечь на пол, положив подушку под голову, а затем потрясти поднятыми ногами и руками около 2-3 минут. Стоит вспомнить и «велосипед», выполняя который человек лежа крутит воображаемые педали, это укрепит мышечно-венозный насос. Следующее упражнение также лучше делать лежа, причем на боку. Одну из ног нужно подогнуть, а вторую – немного вытянуть и согнуть, а затем потянуть кончики пальцев на себя. После поднятия второй ноги вверх, нужно медленно её опустить, но не до пола.

Последнее упражнение нужно делать сидя: при поднятии ног над полом нужно вращать ступни в разные стороны хотя бы 10 раз. Тем не менее, перед активным занятием гимнастикой лучше проконсультироваться с медиками на предмет перечня упражнений.

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Наука
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 04:00

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