Названы женские имена, делающие своих обладательниц одинокими





Первое имя, названное биоэнергетиками – это Александра. Оно несет в себе мужскую энергетику, поэтому делает отношения женщин с противоположным полом затруднительными и напряженными. Обладательницы этого имени стараются быть лидерами не только в рабочих коллективах, но и в быту, а это очень часто не нравится мужчинам. Таким представительницам прекрасного пола нужно научиться отдавать инициативу партнеру.Биоэнергетики назвали и Тамару. Женщины с этим именем являются закрытыми людьми, очень болезненно переносящими предательство. Это связано с тем, что в отношениях они отдают всех себя своим избранникам. Таким представительницам прекрасного пола нужно научиться видеть радости и счастье вне личной жизни, а также развить в себе навык отпускать людей, если того требует ситуация.Вера также относится к именам, делающим своих обладательниц одинокими. Эти женщины любят, когда ими постоянно восхищаются, поэтому нуждаются в регулярных комплиментах, а без них грустят. Им советуют развить чувство любви к самим себе, что положительно скажется и на их мироощущении, и на личных отношениях.