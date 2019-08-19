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Максим Галкин похвастался выращенными на огороде в Юрмале тыквами

Телеведущий Максим Галкин показал, какие тыквы вырастил на огороде в Юрмале. На своей странице в сети Instagram в режиме Stories артист перечислил все продукты, которые созрели за сезон.

Во время отпуска в Юрмале Максим Галкин смог вырастить тыквы, которые показал фанатам. Артист отметил, что не все в северном климате Рижского взморья растет хорошо, например, помидоры выросли слабыми. Хорошо здесь для гранатов, а также миндаля, который вскоре можно будет есть. Кое-что звезде пришлось выращивать в теплице, например, перцы, которые похожи на патиссоны. Телеведущий назвал их монстрами, а не перцами, поскольку они имеют разный вкус в зависимости от того, с какой стороны кусать.

Максим Галкин подчеркнул, что в Латвии традиционно выращивают имбирь. На данный момент артист находится в Испании, о чем сообщил в Stories.

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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 02:00

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