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Эксперты назвали требующие смазки места в автомобиле

Эксперты назвали требующие смазки места в автомобиле, а также рассказали, как правильно проводить данную процедуру. Такая практика позволит не только избежать появления неприятных звуков при работе авто, но и приведет к его более долгой эксплуатации.

Первое место, требующее смазки – это подвеска. Обрабатывать необходимо опоры двигателя и коробки, это позволит избежать шумов при торможении и разгоне. Также лучше смазать сайлент-блоки, резиновые пыльники на ШРУСах и шаровые опоры. Тормоза тоже нуждаются в смазке. Поводом могут послужить скрип и свист при нажатии на соответствующую педаль. В таких ситуациях очень часто автолюбители сразу меняют колодки, но иногда в этом нет необходимости. Нельзя забывать и про ремни ГРМ, уход за ними значительно увеличит период эксплуатации.

Существуют и другие места а автомобиле, требующие смазки, однако они менее важны. Речь о трущихся поверхностях, к ним относятся замки дверей, багажника и капота, пластик, резинки и многое другое. Для этого лучше использовать WD-40.

В завершение эксперты назвали основные правила смазки, которые необходимо соблюдать в любой ситуации. Во-первых, нужно применять исключительно специальные средства, предназначенные для конкретного механизма. Во-вторых, перед нанесением смазки необходимо очистить обрабатываемую поверхность. В-третьих, нужно знать меру и не перебарщивать с объемом вещества.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 00:01

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