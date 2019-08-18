АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
EUR 73.22 USD 66.00
Курс валют на 17.08.2019

Полина Гагарина поздравила мать с днем рождения архивным фото

Певица Полина Гагарина показала, как ее мать выглядела в молодости. Артистка поздравила родительницу с днем рождения в новой публикации в Instagram.

Полина Гагарина опубликовала фото своей матери, которая запечатлена в Греции в возрасте 20 лет. Артистка назвала ее настоящей кинозвездой, отметив, что сейчас ее родительнице немногим больше, но выглядит она ничуть не хуже. Артистка поздравила мать с днем рождения, пожелав крепкого здоровья. В комментариях фолловеры решили присоединиться к поздравлениям, а также отметились некоторые коллеги Гагариной, например, Яна Рудковская, Валерия, Анна Семенович, Лера Кудрявцева и Зара.

Гагарина подтвердила, что она находится на отдыхе в Греции, как и ее мать в своей молодости. Звезда публикует в микроблоге фотографии из отпуска, отмечая, что готовится к большим концертам. Новый тур артистки стартует в октябре и продлится до новогодних праздников.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Вчера, 23:00

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Эксперты назвали требующие смазки места в…
Полина Гагарина поздравила мать с днем рождения архивным…
Медики выделили главные признаки дефицита железа в…
В MediaMarkt обнаружены чехлы для смартфонов iPhone XR…
Мартин Фриман рассказал о возможном продолжении…
Исследование: Блюдо кимчхи помогает мужчинам при…
Стало известно, кому чеснок может…
Рэпер Snoop Dogg считает свое творчество…
Врачи рассказали о большой пользе зелени для…
Эмбер Херд предстала в образе «девушки из долины» среди виноградников в…
Эксперты составили рейтинг самых необычных бронеавтомобилей в…
Певица Нюша начала жаловаться на здоровье после многочисленных…
Медики из Великобритании назвали деликатные симптомы, после проявления которых нужно срочно идти в…
Юлия Снигирь разместила снимок в готическом…
Xiaomi выпустит смартфон с камерой под…
Родители Юлии Началовой уехали из Москвы в…
Ученые: Частое посещение сауны снижает риск повышения кровяного…
Пугачева предложила Галкину сосредоточиться на «зарабатывании…
Эксперты рассказали, когда можно ждать скидок на «падающем» авторынке…
Лариса Вербицкая гордится идеальными отношениями с…
В логотипе марки BMW никогда не было никаких…
Дочь Владимира Винокура занимала деньги у одноклассниц, чтобы поесть в…
Ученые рассказали, как женщинам достичь…
Олег Газманов показал выросшую копией матери 15-летнюю…
Специалисты заявили, что потребление морепродуктов следует ограничить из-за содержания в них…
Певица Ханна назвала дочь «маленьким бандитом» из-за перемен в…
Контролер качества рассказал, как убрать дом без…
Эвелина Бледанс станцевала в купальнике и пожаловалась на одиночество красивых…
Google добавила в свою клавиатуру 25 российских…
Ученые назвали 6 признаков, указывающих на проблемы с азартными…
В Сети опубликованы фото Аллы Пугачевой 1999 года для журнала…
Сердце свиньи в ближайшие годы смогут использовать для трансплантации…
Софи Тернер появилась на дне рождения Джо Джонаса в платье с глубоким…
Google Pixel 4 будет на 300 долларов дороже…
Григорий Лепс поделился редким фото с женой и…
NASA занимается изучением влияния лесных пожаров на Аляске на…
В Британии опять начали продажу дешевой копии помолвочного кольца Кейт…
Повзрослевшая Пуговка из «Папиных дочек» развлекалась в торговом центре с…
Российские медики порекомендовали запретить в школах…
Виктория Лопырева рассказала о публикуемом контенте в…
Просмотреть все новости