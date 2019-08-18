Полина Гагарина поздравила мать с днем рождения архивным фото

Полина Гагарина опубликовала фото своей матери, которая запечатлена в Греции в возрасте 20 лет. Артистка назвала ее настоящей кинозвездой, отметив, что сейчас ее родительнице немногим больше, но выглядит она ничуть не хуже. Артистка поздравила мать с днем рождения, пожелав крепкого здоровья. В комментариях фолловеры решили присоединиться к поздравлениям, а также отметились некоторые коллеги Гагариной, например, Яна Рудковская, Валерия, Анна Семенович, Лера Кудрявцева и Зара.Гагарина подтвердила, что она находится на отдыхе в Греции, как и ее мать в своей молодости. Звезда публикует в микроблоге фотографии из отпуска, отмечая, что готовится к большим концертам. Новый тур артистки стартует в октябре и продлится до новогодних праздников.