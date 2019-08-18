В MediaMarkt обнаружены чехлы для смартфонов iPhone XR 2019





На портале Reddit были опубликованы фотографии нового чехла, ориентрованного на смартфон iPhone XR 2019. Производством указанного продукта занималась компания SBS. Эксперты отметили наличие двойной камеры, помещенной в квадратный модуль. Специалисты предположили, что новинка получит название iPhone 11, а старшие версии будет именоваться iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max.Новые чехлы оказались замечены в продаже на просторах площадки MediaMarkt. Анонс новинок запланирован официально уже на 10 сентября, а доступ для покупки откроется, по предположениям некоторых источников, не ранее 20 сентября.