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Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными…
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Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными функциями

Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными функциями, позволяющими их владельцам совершать действия, недоступные другим пользователям. В список попали такие устройства: Galaxy Note 10+, Motorola One Action, iPhone XR, Huawei P30 Pro и Asus 6Z.
Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными функциями

Многие производители смартфонов стараются сделать свои модели уникальными и запоминающимися, однако добиться этой цели удается единицам. Новый Samsung Galaxy Note 10+ определенно относится к ним. Все устройства линейки Galaxy Note имеют стилус, но новинка продвинула эту технологию вперед. Теперь с помощью S Pen человек может управлять смартфоном, водя рукой прямо по воздуху.

Motorola One Action полностью оправдывает свое название и обладает камерой, способной снимать качественные фото и видео даже в процессе передвижения, бега и поездок. Устройство имеет широкое поле обзора и множество функций для работы с результатами съемки. iPhone XR может похвастаться сервисом Face ID, не имеющим аналогов у смартфонов на Android. Эта функция значительно облегчила жизнь владельцам данного устройство от Apple.

Huawei P30 Pro имеет уникальные функции камеры, а именно: 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зумы. И последний в списке - Asus 6Z или ZenFone 6. Смартфон располагает откидной камерой, которая является одновременно и основной, и фронтальной. Эта особенность позволяет владельцам получить качественные снимки и безрамочный экран.

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Добавил: Костычев Богдан Сегодня, 11:44

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