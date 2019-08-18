Эксперты назвали 5 смартфонов с уникальными функциями





Многие производители смартфонов стараются сделать свои модели уникальными и запоминающимися, однако добиться этой цели удается единицам. Новый Samsung Galaxy Note 10+ определенно относится к ним. Все устройства линейки Galaxy Note имеют стилус, но новинка продвинула эту технологию вперед. Теперь с помощью S Pen человек может управлять смартфоном, водя рукой прямо по воздуху.Motorola One Action полностью оправдывает свое название и обладает камерой, способной снимать качественные фото и видео даже в процессе передвижения, бега и поездок. Устройство имеет широкое поле обзора и множество функций для работы с результатами съемки. iPhone XR может похвастаться сервисом Face ID, не имеющим аналогов у смартфонов на Android. Эта функция значительно облегчила жизнь владельцам данного устройство от Apple.Huawei P30 Pro имеет уникальные функции камеры, а именно: 5-кратный оптический, 10-кратный гибридный и 50-кратный цифровой зумы. И последний в списке - Asus 6Z или ZenFone 6. Смартфон располагает откидной камерой, которая является одновременно и основной, и фронтальной. Эта особенность позволяет владельцам получить качественные снимки и безрамочный экран.